Москва, 30 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 40 251 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 40 251 новый случай выявлен во всех 85 регионах России. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии коронавируса. При этом только 8,3% выявленных новых случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 1160 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 28 909 пациентов.

Тяжелой остается ситуация в Москве, где за сутки выявлено 7267 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге — 3578. В Московской области — 2680. Самарская область — 1405.