Чита, 30 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2021 года, по предварительным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 37 883,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Kaluga-gov.ru Платёжка за коммунальные услуги

Общий объем платных услуг населению на 51,6% формировался крупными и средними организациями. В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 32,9%, телекоммуникационных — 19,7%, транспортных услуг — 14,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, январе-июле 2021 года, по предварительным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 29 119,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,5% больше, чем в январе-июле 2020 года.

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