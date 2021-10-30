Всеволожск, Ленинградская область, , 12:39 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в субботу, 30 октября, открыл новый автомобильный путепровод во Всеволожске над железной дорогой. Путепровод заменит железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. Этот переезд ежесуточно закрывался в среднем на пять часов, осложняя дорожную ситуацию во Всеволожском районе.

Путепровод во Всеволожске

Движение по путепроводу, построенному в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», запущено на год раньше контрактных сроков, отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Область сегодня привлекает все больше федеральных средств на крупные дорожные стройки, что даёт гарантию быстрой реализации объектов, нужных жителям. Путепровод — один из таких. Дальше — продолжение расширения Колтушского шоссе, возведение развязки в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта и многое другое», — заявил Александр Дрозденко.

Новый путепровод имеет четыре полосы движения и пешеходные, его протяженность, без учета подъездов, составляет почти 80 метров. Пешеходные дорожки путепровода выполнены из красного и синего литого асфальтобетона. Этот материал надежно защищает пролетные строения от влаги и коррозии.

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