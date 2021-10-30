Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявлено 3578 новых носителей коронавирусной инфекции, что на 126 случаев больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили 30 октября в федеральном оперштабе. Таким образом, новая цифра суточных заражений в Петербурге обновила осенний максимум 2021 года.

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Суточная смертность от ковида в городе второй день подряд показывает 76 летальных случаев, это также является самым большим показателем за осень текущего года.

С учетом новых данных за время пандемии в Северной столице выявлено 704 957 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших COVID-19 выздоровели 640 888 человек, в том числе 2604 человека — за истекшие сутки.

От последствий коронавирусной инфекции скончались 23 798 человек. Таким образом, уровень летальности составляет 3,37% от общего числа заразившихся. При этом в расчете на 100 тыс. населения в Петербурге зафиксировано 444,7 смертей от ковида. Это самый высокий уровень среди регионов РФ.

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