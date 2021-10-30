Чита, , 12:22 — REGNUM За период с 18 по 25 октября 2021 года больше всего в Забайкальском крае подорожали огурцы свежие: прирост цен на этот овощ составил — 22,7%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Огурцы Skinc.tistory.com

Также цены поднялись на: помидоры свежие — 9,2%, вермишель — 5,5%, маргарин — 2,5%, колбасу полукопченую и варено-копченую — 1,3%, сыры сычужные твердые и мягкие, рис шлифованный — 1,2%, муку пшеничную — 1,1%, колбасу вареную, морковь — 1%, крупу гречневую-ядрицу — 0,8, сахар-песок, капусту белокочанную свежую — 0,7%, говядину (кроме бескостного мяса), яйца куриные — 0,6%, сосиски, сардельки, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 0,5%, творог жирный — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 4 по 11 октября 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на помидоры свежие составил — 11,7%.

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