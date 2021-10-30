Вашингтон, 30 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Доля компьютеров под управлением Windows 11 среди современных устройств с операционными системами от Microsoft к концу октября достигла 5%. Об этом сообщается на сайте платформы AdDuplex.

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Отчёты AdDuplex формируются на основании данных, собираемых приложениями, использующими этот набор средств разработки. Для составления статистики были обработаны данные с 60 тыс. компьютеров под управлением Windows.

По данным платформы, к концу октября на новую версию операционной системы от Microsoft перешли 4,8% пользователей. Windows 10. Отмечается, что более 90% компьютеров с Windows 10 и 11 работают под управлением версий этих систем 2020 и 2021 года выпуска.

Компания Microsoft представила новую версию операционной системы Windows летом 2021 года. Ожидается, что все владельцы компьютеров под управлением Windows 10 смогут обновить систему до 11-й версии в первой половине 2022 года. Поддержка Windows 10 будет прекращена не ранее 2025 года.