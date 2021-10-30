Сургутский район, Югра, , 12:15 — REGNUM В Югре главой Сургутского района вновь избран Андрей Трубецкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

I Пресс-служба администрации Сургутского района

Депутаты думы Сургутского района единогласно выбрали главу из двух кандидатов — директора «Сургутские районные электрические сети» Владислава Васькова и действующего главу Сургутского района Андрея Трубецкого. Перед голосованием каждый из них представил свои программы развития муниципалитета.

Андрей Трубецкой отчитался о проделанной работе, отметив рост численности населения, рост объёма инвестиций, увеличение доходов бюджета, ускорение темпов строительства жилья и соцобъектов. В планах Андрея Трубецкого перевод всех школьников сургутского района на обучение в одну смену, дальнейшее благоустройство территорий и снос аварийного жилья.

Андрей Трубецкой родился 19 октября 1974 года в Северодонецке Луганской области Украинской ССР. Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «экономист-менеджер», а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальностям «менеджер», «мастер делового администрирования» (MBA), «топ-менеджер». С 1994 трудился в ОАО «Сургутнефтегаз». С 2014 — заместитель главы администрации Сургутского района, с 2016 года был избран главой Сургутского района.