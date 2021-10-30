Чита, , 12:09 — REGNUM В Забайкалье объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-сентябре 2021 года составил 30 668,7 млн. рублей, 102,6% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Введено в действие 949 зданий (131,1 тыс. кв. метров общей площади), в том числе 909 зданий жилого назначения (106,8 тыс. кв. метров) и 40 зданий нежилого назначения (24,3 тыс. кв. метров). В январе-сентябре 2021 г. построено 1103 квартиры общей площадью жилых помещений 103,2 тыс. кв. метров, 105,9% к январю-сентябрю 2020 года.

Для жителей городской местности введено 84,3 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (125,7% к январю-сентябрю 2020 г.), сельской местности — 18,9 тыс. кв. метров жилых помещений (62,2%).

Населением края за счет собственных и привлечённых средств построено 92,7 тыс. кв. метров жилых помещений, или 89,8% от общего объема жилья, введенного за девять месяцев 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по итогам января-августа 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 26 373,8 млн. рублей, или 110,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 2020 года.

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