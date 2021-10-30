Кош-Агачский район, Алтай, 30 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела об истязании троих малолетних детей. В совершении преступления обвиняется 27-летний сожитель их матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Алтай На Алтае отчим избивал детей ручкой от топора и металлической кочергой

По данным следствия, мужчина проживал в селе Теленгит-Сортогой вместе с сожительницей, четырьмя её детьми, двумя своими и одним совместным ребёнком.

«Испытывая личную неприязнь к своим падчерицам, 2009 и 2010 года рождения, а также пасынку, 2014 года рождения, используя малозначительные поводы, истязал последних, систематически нанося им побои (бил руками и кулаками по различным частям тела, а также с помощью деревянной ручки от топора и металлической кочерги)», — отметили в управлении.

В полицию обратилась бабушка потерпевших по линии отца. В ходе следствия все семеро детей были изъяты у семьи и переданы близким родственникам. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с происшествием следователи также возбудили уголовное дело о халатности сотрудников органов профилактики в Кош-Агачском районе. По данным ведомства, их ненадлежащая работа в том числе привела к подобным последствиям.