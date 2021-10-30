Вашингтон, 30 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Блогер и актёр Джейк Пол отреагировал на новость об обвинении Зейна Малика в домашнем насилии. Об этом 30 октября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Джиджи Хадид

Как отмечает СМИ, Джейк Пол высмеял девушку Малика, модель Джиджи Хадид, которая два года назад написала ему обидный комментарий. Тогда блогер назвал Малика высокомерным, после чего Хадид вступилась за возлюбленного.

Хадид обратилась к Джейку Полу: «Потому что ему (Зейну Малику — ИА REGNUM) не хотелось проводить время с тобой и твоей позорной командой. Быть дома со своими лучшими друзьями больше подходит для такого уважительного короля, и у него есть я, милый. Иди спать». На эти слова блогер отреагировал только сейчас: «Твой «уважительный король» ударил твою маму в лицо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зейна Малика обвинили по четырём уголовным делам. Артиста признали виновным в домашнем насилии по отношению к Иоланде Хадид, матери Джиджи Хадид.