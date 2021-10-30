Чита, 30 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2021 года на территории Забайкальского края совершено 2795 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, что на 17,7% больше уровня прошлого года. Об этом было заявлено на круглом столе, организованном в прокуратуре региона.

Киберпреступность

Отмечается также, что рост числа таких преступлений характерен практически для всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Наибольший рост допущен на территории Якутии (+ 30,4%), Бурятии (+ 21,6%), Приморского края (+ 20,6%) Амурской области (+ 19,9%).

Исключение составляет только Еврейская автономная область (-20%). Средний рост таких преступлений на всей территории ДФО составил 16%). Доля противоправных деяний, совершенных с использованием средств связи и ресурсов сети интернет, от общего числа всех зарегистрированных преступных посягательств в крае составила 16,8% (13,7%).

Основным видом преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, являются мошенничества. Раскрытие этих преступлений значительно усложняет их межрегиональный характер, когда преступления совершаются неустановленным лицом с территории другого субъекта России.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2021 года на территории Забайкальского края зарегистрировано 1541 преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (за 5 месяцев 2020 года — 1208, рост на 27,5%).

Читайте также: В Забайкалье растёт число киберпреступлений