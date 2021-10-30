Лондон, 30 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Представители британского певца Дэвида Боуи выставили на продажу каталог песен музыканта. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в музыкальной индустрии.

Davidbowie.com Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975

По данным издания, переговоры о продаже прав на песни Боуи находятся на финальной стадии. Сделка будет включать права на большую часть дискографии музыканта. Общая стоимость каталога может превысить $200 млн.

Обсуждение сделки о приобретении прав на песни Боуи стало развитием «золотой лихорадки» в сфере авторских прав на музыку. В октябре 2021 года компания BMG приобрела широкий портфель прав на песни Тины Тёрнер, оцениваемый в $50 млн.

В 2020 году Боб Дилан продал полный каталог своих песен за рекордную сумму $300 млн. Другими крупными сделками в сфере авторских прав на музыку в последние годы стали приобретения каталогов Пола Саймона, Нила Янга и группы Red Hot Chili Peppers.

Британский певец Дэвид Боуи умер в январе 2016 года, его дискография насчитывает более 20 музыкальных альбомов. Также Боуи работал в кинематографе, занимался продюсированием и звукорежиссурой.