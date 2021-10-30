Москва, 30 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Дмитрий Земцов, победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен на должность проректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Ранее он занимал пост проректора по развитию Дальневосточного федерального университета.

АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Земцов

На новую должность Дмитрий заступил с 29 октября 2021 года.

«Работая на Дальнем Востоке, я укрепился в убеждении, что главный приоритет в университете — это люди. В новой должности мне предстоит поддерживать инициативы студентов, их самоуправление и самоорганизацию, развивать проектные образовательные форматы. Это работа особенно важна в условиях вынужденного перехода к электронным форматам обучения, когда мы лишены возможности очного общения. Другое важное направление работы — это развитие сообщества выпускников Вышки, их включение в жизнь университета. И, конечно, мы с командой будем продолжать работать над воплощением «третьей миссии» университета: проектами Вышки, направленными на общественное благо», — рассказал Дмитрий Земцов.

Дмитрий окончил философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 2005 году. Руководил Центром инновационных образовательных технологий факультета глобальных процессов, был председателем комиссии по современным методам обучения, управлял Центром интерактивных образовательных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова, работал в ректорате университета.

В 2013—2014 годах руководил департаментом образовательных программ некоммерческого партнерства «Лифт в будущее», где занимался развитием программы по работе с талантливой молодежью. С 2014 по 2016 год проводил реформу образовательного процесса в Московском Государственном Машиностроительном Университете. В 2016 году был проректором по учебной работе Московского политехнического университета.

С января 2017 года Дмитрий работал проректором по развитию Дальневосточного федерального университета. Занимался продвижением университета в международных рейтингах и укреплением его академической репутации, выстраиванием коммуникаций внутри вуза и реализацией проектов. Среди самых знаковых достижений университета — вхождение ДВФУ в ТОП-500 лучших вузов мира по версии рейтинга QS.

В 2020 году принял участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» и стал победителем.

«На первый взгляд «Лидеры России» — это жесткий конкурентный конкурс, проверка управленческих способностей, воли и способности работать под давлением. Например, в суперфинале 2020 года в «Сенеже» участвовало 300 лучших управленцев со всей страны. Это очень серьезная конкуренция. Но конкурсные задания построены так, что решить их в одиночку невозможно, нужна командная работа. Поэтому лично для меня конкурс стал очень важным опытом сотрудничества с сильными и самостоятельными управленцами, опытом командной игры. Если же говорить об итогах, то я получил возможность поработать с прекрасным наставником, многому у него научился. А свой грант победителя конкурса я потратил на обучение именно в Вышке, еще не зная, что буду работать в этом университете», — отметил он.

Кроме того, Дмитрий является лидером кружкового движения Национальной технологической инициативы, а также членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив и общественного совета при Росмолодежи.

Говоря об управленческих навыках, необходимых современного управленцу, Дмитрий Земцов рассказал об особенностях работы с научными коллективами.

«Лидерские качества универсальны для всех вне зависимости от отрасли. Это, прежде всего, умение концентрироваться, вдохновлять свою команду, быть внимательным и терпеливым! Обязательны для лидера самодисциплина и повышенное чувство ответственности и справедливости. Есть особенности научных коллективов — это очень умные люди, зачастую имеющие свою обоснованную и авторитетную точку зрения. Поэтому от любого члена коллектива требуется уважение к чужому мнению, умение договариваться и обстоятельно аргументировать свою позицию. Очень важно обладать стратегическим видением», — заключил Дмитрий Земцов.