Калуга, , 11:52 — REGNUM В Калужской области в эти дни проходит голосование за выбор малочисленных деревень и сёл, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету, сообщает 30 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрия Разумовского.

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Сельские жители региона на портале Госуслуг могут проголосовать за населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Проект по устранению цифрового неравенства реализует Минцифры России.

«В Калужской области по итогам голосования будут отобраны 24 малочисленных населенных пункта, где будет проведен мобильный интернет. Цель проекта — обеспечить интернетом жителей малочисленных сёл и деревень. Для участия в голосовании жителю области нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь. Голосование проходит до 15 ноября 2021 года. В нём могут участвовать жители населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек», — отметил Дмитрий Разумовский.

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