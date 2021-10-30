Калуга, 30 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Калужской области в эти дни проходит голосование за выбор малочисленных деревень и сёл, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету, сообщает 30 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрия Разумовского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Сельские жители региона на портале Госуслуг могут проголосовать за населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Проект по устранению цифрового неравенства реализует Минцифры России.

«В Калужской области по итогам голосования будут отобраны 24 малочисленных населенных пункта, где будет проведен мобильный интернет. Цель проекта — обеспечить интернетом жителей малочисленных сёл и деревень. Для участия в голосовании жителю области нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь. Голосование проходит до 15 ноября 2021 года. В нём могут участвовать жители населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек», — отметил Дмитрий Разумовский.