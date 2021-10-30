Барнаул, , 11:40 — REGNUM Власти Барнаула в связи с наступлением нерабочей недели увеличили число рейдов по соблюдению карантинных ограничений по коронавирусу. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, посещение торговых центров, согласно изменениям в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко, возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также при предъявлении ПЦР-теста имеющим медицинские противопоказания.

Торговый центр

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Кроме того, несовершеннолетние могут посещать ТРЦ только в сопровождении родителей или законных представителей.

С 15 ноября данные ограничения распространятся на посещение предприятий общепита, спортивных объектов, концертных залов и кинотеатров.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться: на 30 октября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6242 человека, причём 31 из них внесены в сводку за последние сутки.

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