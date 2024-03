Вашингтон, 30 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер сериала о похудении актёра Уилла Смита под названием The Best Shape Of My Life («Лучшая форма в моей жизни»). Ролик доступен на YouTube-канале артиста с 30 октября.

Gage Skidmore Уилл Смит

На видео показаны тренировки Смита, его общение с членами семьи, а также размышления о проекте. «Когда я начинал это шоу, я думал, что приду в лучшую свою форму физическую. Но ментально я был где-то не здесь… И я начал познавать те вещи, которые всё это время были во мне спрятаны», — поделился он.

Уилл Смит также сообщил в трейлере, что пишет книгу. «Это как выставить свою жизнь и все вещи, которые люди не знают обо мне», — заявил артист, после чего в ролике был показан момент, где он признаётся своей семье, что думал о суициде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Смит рассказал своим фанатам, что во время локдауна сильно поправился. Поэтому он решил принять участие в шоу по похудению и сбросить 20 фунтов (чуть более девяти килограмм) за 20 дней.