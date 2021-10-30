Чебоксары, 30 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии выясняют обстоятельства гибели при пожаре четырёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Chuvashia.sledcom.ru Сгоревший дом в Батыревском районе Чувашии, в котором погибли четыре человека

Пожар произошёл в ночь с 29 на 30 октября в деревянном доме одной из деревень Батыревского района. Дом сгорел полностью, на пепелище обнаружены тела четырёх человек.

«55-летнего хозяина жилища и трёх его знакомых: 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и 49-летней односельчанки. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом», — говорят правоохранители.

По данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

«Проверятся различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнём при курении», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии крупный пожар произошёл 5 октября 2021 года, горела мебельная фабрика в Чебоксарах. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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