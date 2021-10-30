Горно-Алтайск, , 11:27 — REGNUM Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября нельзя воспринимать как внеплановый отпуск и повод для массовых встреч и поездок по стране. Об этом заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин в обращении к жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Горный Алтай © Олег Кугаев

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Он призвал жителей провести это время дома. При этом невакцинированным к настоящему времени гражданам глава рекомендовал всё же привиться.

«Научно доказано, что в абсолютном большинстве случаев вакцина защищает организм от коронавируса и практически исключает тяжелое течение болезни», — отметил он.

Эпидситуация в республике, по словам Олега Хорохордина, сложная, но не критичная — пик заболеваемости ещё не пройден. Ухудшение обстановки может потребовать введения дополнительно ограничений.