Сеул, , 11:22 — REGNUM Южнокорейская компания Krafton приобрела студию Unknown Worlds — создателей игр Subnautica. Об этом 30 октября сообщает PC Gamer.

PUBG Скриншот с YouTube

Со слов представителей Krafton, это приобретение позволит компании «расширить свою интеллектуальную собственность и диверсифицировать портфель новаторских игр компании». При этом утверждается, что Unknown Worlds продолжит работать как независимая студия-разработчик.

Добавим, что Krafton — это крупная компания, специализирующаяся на издании видеоигр. Её наиболее популярным проектом является «королевская битва» PUBG.

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