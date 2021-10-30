Сеул, 30 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Krafton приобрела студию Unknown Worlds — создателей игр Subnautica. Об этом 30 октября сообщает PC Gamer.

Скриншот с YouTube PUBG

Со слов представителей Krafton, это приобретение позволит компании «расширить свою интеллектуальную собственность и диверсифицировать портфель новаторских игр компании». При этом утверждается, что Unknown Worlds продолжит работать как независимая студия-разработчик.

Добавим, что Krafton — это крупная компания, специализирующаяся на издании видеоигр. Её наиболее популярным проектом является «королевская битва» PUBG.