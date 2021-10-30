Вашингтон, 30 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Американский рэпер Дрейк приобрёл дорогостоящие часы. Об этом 30 октября пишет издание TMZ.

The Come Up Show Дрейк

Как отмечает СМИ, таким образом рэпер хотел поздравить самого себя с днём рождения. Артист приобрёл часы стоимостью $5,5 млн (более 387 млн рублей), которые инкрустированы бриллиантами, которые закрывает сапфировое стекло.

Ранее рэпера Дрейка обвинили в плагиате. Малоизвестные музыканты Брэндон Купер (псевдоним Mr. Cooper) и Тимоти Валентайн (Drum'n Skillz) подали иск в суд — они считают, что рэпер позаимствовал у них ритм и текст для песни No Guidance.