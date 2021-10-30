Редвуд-Сити, США, , 11:14 — REGNUM Nintendo закрыла свой офис в Редвуд-Сити (США), уволив более 100 сотрудников. Об этом сообщает издание kotaku.

Super Mario Joseph Redfield

Компания также объявила о закрытии офиса в Торонто (Канада). Согласно официальному заявлению Nintendo, большая часть сотрудников будет переведена в главные офисы Nintendo of America: в Редмонде и Ванкувере.

Напомним, что Nintendo — это крупная японская компания-разработчик видеоигр. Она наиболее известна своими популярными франшизами: Super Mario, The Legend of Zelda, Pokemon, Metroid и др.

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