Екатеринбург, 30 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Пермском крае проживают почти восемь тысяч человек, так или иначе пострадавших от репрессий. Об этом 30 октября в своём обращении к землякам заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник жертвам политических репрессий

Чиновник отметил, что это люди разных профессий, возрастов и национальностей. При этом несмотря на испытания многим удалось сохранить веру в справедливость и силу духа.

«Мы гордимся вашим мужеством и твёрдостью характера», — заявил Махонин. И добавил, что их пример является напоминанием о том, что если достижение политической цели угрожает жизни и здоровью людей, то она не имеет оправдания.

Отметим, 30 октября в России отмечается День памяти жертв политрепрессий.