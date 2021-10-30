Париж, 30 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Восстановление и развитие виноградарства в России в последние годы идёт высокими темпами. Об этом говорится в статье французской деловой газеты Les Echos.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино в магазине

Авторы французского издания опросили российских экспертов и виноделов о состоянии отрасли в России. Автор ежегодного справочника российских вин Артур Саркисян отметил стабильный рост интереса к отечественным винам в России. Он добавил, что за последние восемь лет количество фирменных российских вин выросло почти в 10 раз — с 55 до 500.

В статье отмечается, что интерес к развитию виноградарства в России поддерживается из Кремля. Правительство предоставляет финансовые субсидии, компенсирующие затраты на посадку виноградных лоз. Также принимаются новые правила, контролирующие производство разливных вин.

При этом сохраняются проблемы в сфере переработки винограда. Француз Франк Дюсеньор, возглавивший винодельню «Шато де Талю» в Краснодарском крае, отмечает низкую профессиональную подготовку работников в этой отрасли. Ещё одной проблемой является опора на импортное оборудование.

Оборудование для виноделен доставляется из Франции, Италии или Германии. Также используются импортные пробки, бочки и другие материалы. Это приводит к большим затратам на производство и высоким ценам для покупателей.

«Но какой всё-таки прогресс! Двадцать лет назад никто не осознавал потенциал этого региона, а в Москве нельзя было найти ни одного качественного российского вина», — подытожил швейцарец Рено Бюрнье, основавший винодельное хозяйство в Краснодаре.