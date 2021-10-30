Вашингтон, 30 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Режиссёр франшизы Uncharted Эми Хенниг работает над новой игрой по мотивам комиксов Marvel. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Marvel Studios Marvel

Разработкой руководит компания Skydance New Media. Известно, что эта игра будет «сюжетным приключенческим блокбастером».

Напомним, что релиз последней видеоигры по комиксам Marvel — Marvel's Guardians of the Galaxy — состоялся 26 октября 2021 года. Проект был высоко оценен как геймерами, так и критиками.