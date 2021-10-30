Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Свердловской области 30 октября вступили в силу ограничения на посещение торговых центров. Теперь в них можно пройти только по QR-кодам или по справкам, а в некоторых требуют показать паспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

QR-код

geralt

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Также такая мера касается организаций общепита и фитнес-центров. Кроме того, в перечень входят клубы и иные заведения, чья деятельность связана с обслуживанием населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее система QR-кодов была в регионе частично рекомендательной. В дальнейшем её ужесточили.