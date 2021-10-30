Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Блогер Эрик Давидыч был задержан полицией Санкт-Петербурга по плану «Перехват». Об этом 30 октября пишет издание «Комсомольская правда».

Скриншот с YouTube Эрик Давидыч

Как отмечает издание, блогера подозревают в угрозе водителю. Спустя несколько часов Давидыч выпустил видеообращение в личном Instagram-аккаунте, в котором объяснил ситуацию со своей стороны.

https://www.instagram.com/tv/CVowFa3osDj/

По словам блогера, произошло недоразумение — у него действительно произошёл конфликт с женщиной-водителем автомобиля, которая не уступила ему дорогу, однако угроз не было. Давидыч пообещал женщине помочь с ремонтом её транспортного средства, так как «на этой машине нельзя ездить» из-за её технического состояния.

ИА REGNUM напоминает, что Эрик Давидыч известен благодаря своим роликам на YouTube, в которых он обозревает автомобили. В 2016 году блогер был арестован по обвинению в мошенничестве — в 2018 году он был освобождён из-под стражи.