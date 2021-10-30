30 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что российское публичное акционерное общество «Газпром» договорилось с молдавской компанией «Молдовгаз» о заключении долгосрочного контракта на поставку газа с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет.

Мирослава Романенко, , 12:05 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» договорилось с молдавской компанией «Молдовгаз» о заключении нового долгосрочного контракта на поставку газа с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

Мариано Сальвадор Маелья Зима, 1805 — 1806

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Первый независимый». Также в социальной сети Facebook новость обсудили на страницах украинского политолога Юрия Дудкина, канала «112 Украина» и издания «Шарий.net». Многие отметили, что даже Молдавия, в отличие от Украины, договорилась с Газпромом о прямых поставках газа.

«А мы опять в дураках», — отреагировала Раиса.

«Да, мы как обычно…» — добавила Ольга.

«Прикольно. А как же Украина?» — задумалась Olga A.

«И только одна хромая уточка плавала в грязных камышах в окружении жирных, откормленных крыс», — пишет Людмила.

«Вот так зрада зрадная! Но кому же хочется сидеть без газа и мерзнуть! А Украина будет греться своей гидностью и незалежностью (достоинством и независимостью. — М. Р.). Горжусь!» — отреагировала Elena.

«Ура, неужели разум победил!?» — задался вопросом 65 413.

«Молодцы, надо уметь договариваться и уступать друг другу», — отметила Людмила.

«Сейчас бы [главе «Нафтогаза» Юрию] Витренко бежать договариваться о прямых поставках газа, ведь Россия не против. Но тут возникает огромная проблема, а как же много украсть на низкой цене газа? Поэтому никто о народе не думает, а им бы купить подороже и нам впарить ещё дороже!» — написал Николай К.

«А куда деваться от зимы, пришлось молдавскую гиднисть (достоинство. — М. Р.) себе в *опу засунуть, и кто следующий будет засовывать свою гиднисть себе в *опу? Да, вы угадали», — пишет Николай К.

Главный офис Газпрома Andrey Ivanov

«Лучше поздно, чем никогда!» — добавила Alexandra Z.

«Так уже наша выстраданная помощь газом Молдове не нужна?» — поинтересовался Vladyslav T.

«А Украинушка? Боюсь, Словакия не продаст…» — отметил Олег Я., напоминая о так называемом виртуальном реверсе.

«А есть Украина, где небольшая группа, можно сказать, случайных людей у власти, потребности которой удовлетворены абсолютно и многократно, сверх того, наплевав на интересы многомиллионного народа, продолжает мутить свою тупую игру», — посетовала Людмила Х.

«Вы ошибаетесь, это не группа случайных людей, а группа специально обученных людей и назначенных Госдепом США», — ответил Людмиле Х. Alexsandr L.

«Видимо, можно договариваться с Газпромом. Почти у всех получается», — отметил Piroska Pal.

«Это непатриотично, газ должен пройти очищение через словацкие фирмы-прокладки, и чем он будет дороже, тем патриотичнее», — с сарказмом ответил ему Yaroslav Z.

«Учитесь договариваться!» — призвал Борис К.

«Украина снова пролетела…» — добавил Vadim B.

«А Молдова теперь будет бесплатно газ Украине дарить? Ну хотя бы 15 млн кубов, мы ж братья», — с сарказмом поинтересовался Alik N.

«А Зеленский сказал, что отморозит уши и задницу, но с Россией говорить будет только тогда, когда «вернут» Крым. Забывая, что ставить условия России — это хлопотное занятие и Украине оно явно не по зубам», — подытожил один из комментирующих.

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