Москва, , 10:59 — REGNUM С сегодняшнего дня, 30 октября, в России начался фактический локдаун, который назван «режимом нерабочих дней». Во всех регионах установлены ограничения для работы предприятий, непродовольственных магазинов и прочих заведений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Ограничения продлятся с 30 октября по 7 ноября. Если волна ковида не пойдет на спад, то режим нерабочих дней может быть продлён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России бушует очередная волна ковида — в день коронавирусом заражаются более 30 тысяч человек, умирают от ковида более тысячи человек в сутки.