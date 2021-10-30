Барнаул, 30 октября 2021, 10:58 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 30 октября прививки от коронавируса получили 785 051 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 8251 человек.
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Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 60 707 жителей региона получил первую прививку (+2856 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 708 931 человек (+4595 за сутки).
Также известно о 15 413 ревакцинированных (+800 за сутки). Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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