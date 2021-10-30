Барнаул, , 10:58 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 30 октября прививки от коронавируса получили 785 051 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 8251 человек.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 60 707 жителей региона получил первую прививку (+2856 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 708 931 человек (+4595 за сутки).

Также известно о 15 413 ревакцинированных (+800 за сутки). Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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