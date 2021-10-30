Вашингтон, , 10:57 — REGNUM В ноябре 2021 года подписчики сервиса Xbox Live Gold получат четыре бесплатные игры. Об этом сообщается на официальном сайте Xbox.

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Геймеров ожидают следующие проекты: Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight и Lego Batman 2 DC Super Heroes. Доступ к новым играм начнёт открываться уже 1 ноября 2021 года.

Напомним, что Xbox Live Gold — это сервис подписки для обладателей игровых консолей семейства Xbox. Он позволяет геймерам играть по сети, получать персонализированные скидки, а также добавлять в свою библиотеку несколько бесплатных проектов каждый месяц.

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