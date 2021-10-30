Барнаул, , 10:51 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 30 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6242 человека, причём 31 из них внесены в сводку за последние сутки.

Коронавирус Kraszdrav.ru

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Тяжелобольных насчитывается 856 (+9 за сутки), из них 300 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 917 человек, +81 за сутки) и ОРВИ (60 078 человек, +375 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на целых 163 (1828). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (88 091 человек, рекордные +464 за сутки) новый вирус победили 62 002 человека (всего +148 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 171 (-519 за сутки).

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