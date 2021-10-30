Варшава, 30 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Польская студия CD Projekt RED перенесла релиз всех обновлений и бесплатных дополнений для игры Cyberpunk 2077 на 2022 год. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Srote.steampowered.com Cyberpunk 2077

Разработчики никак не прокомментировали своё решение — вероятно, они попросту не успевают доделать новый контент. Ожидается, что следующим крупным релизом по Cyberpunk 2077 станет выход версий для консолей нового поколения.

Напомним, что ранее CD Projekt RED приняла решение выпустить версии игр «Ведьмак 3: Дикая охота» и Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2022 году. Точная дата всё ещё неизвестна.