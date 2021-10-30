Москва, 30 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Телеведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. 30 октября об этом сообщили в эфире Первого канала.

Траур

«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — сообщили в эфире.

Игорь Кириллов возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968 по 1989 год. Более 30 лет он был диктором программы «Время». Именно Кириллов в апреле 1961 года сообщил о первом в мире космическом полёте Юрия Гагарина.

В разные годы Кириллов вёл программы «Песня года», «Спутник телезрителя», «Экслибрис». С 1965 до конца 1980-х годов он вёл телевизионные трансляции парадов на Красной площади, до 2006 года Кириллов ежегодно вёл трансляцию парадов Победы 9 мая.

В августе 1988 года диктору присвоено звание Народного артиста СССР. Кириллов награждён Орденом Почёта, Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и другими государственными наградами.