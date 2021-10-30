Ширинский район, Хакасия, , 10:44 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии следователи устанавливают обстоятельства смерти семилетней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В огороде Екатерина Шилкина © ИА REGNUM

Тело ребёнка с признаками переохлаждения было найдено 28 октября в огороде частного дома в селе Целинное. Отмечается, что девочка воспитывалась в многодетной семье и являлась инвалидом в связи с заболеваниями нервной и кровеносной системы.

«Предположительно ночью 28 октября 2021 года девочка самостоятельно вышла из дома, направилась в огород и не смогла вернуться обратно. По предварительным данным судебно-медицинского исследования смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения организма», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Хакасии ночью 28 октября провёл на улице под придорожными кустами. Накануне днём он вышел со двора и потерялся. Нашли ребёнка лишь под утро следующего дня с обморожением лёгкой степени.

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