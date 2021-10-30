Москва, , 10:42 — REGNUM Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Тарасова вновь стали родителями. Об этом спортсмен сообщил в личном Instagram-аккаунте 29 октября.

Дмитрий Тарасов Fclm.ru

https://www.instagram.com/p/CVnjJ1wtqp2/

Тарасов опубликовал пост, в котором поблагодарил жену за сына. Пара назвала новорожденного Алексеем.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий и Анастасия Тарасовы состоят в браке с 2018 года. Пара воспитывает двоих дочерей, также у футболиста есть дочь от первого брака.

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