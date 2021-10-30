Москва, , 10:36 — REGNUM В возрасте 89 лет скончался Игорь Кириллов — советский диктор, ведущий программы «Время» в течение почти четверти века, глава дикторского отдела 1 канала до 1989 года. Об этом стало известно сегодня, 30 октября.

Кириллов родился в Москве в 1932 году. В 1955 году Кириллов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1955—1957 годах — актёр Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).

С июля 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссёра Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Работал также как режиссёр-постановщик, литературовед, киновед. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Обладает «фирменным», легко узнаваемым тембром голоса (низким «серебристым» баритоном).

Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вёл эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортёра, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР.

Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968 года по 1989 год.

Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.

Вёл программы «Песня года» (1971—1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».