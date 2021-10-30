Улан-Удэ, , 10:34 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Среди скончавшихся один пациент был в возрасте младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1984 человека.

В настоящее время в ковидных стационарах Бурятии лечатся 969 пациентов. 100 тяжёлых больных находятся в реанимации, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 3 тыс. носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1119 коек: занято — 969, свободно — 150 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%», — отметили в оперштабе.

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