Манагуа , , 10:18 — REGNUM Преподаватели и учащиеся Юго-Западного государственного университета в Курске примут участие в создании первого спутника для Никарагуа. Об этом сообщает портал El 19 Digital.

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В конце октября Никарагуа посетила российская делегация представителей космической отрасли. Одним из членов этой делегации стал космонавт Фёдор Юрчихин, совершивший пять космических полётов.

Он рассказал о проекте Юго-Западного государственного университета по созданию студенческих спутников. Юрчихин отметил, что один из этих спутников будет создаваться совместно с никарагуанскими студентами.

Космонавт отметил, что реализация таких проектов позволит студентам из Никарагуа получить знания, применимые и к созданию больших спутников. Он выразил надежду, что никарагуанский малый спутник будет запущен в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Никарагуа была запущена российская измерительная станция системы ГЛОНАСС, ставшая первой в Центральной Америке.

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