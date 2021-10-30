Москва, , 09:57 — REGNUM Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развитияАнатолий Чубайс считает, энергетический кризис, который затронул страны Евросоюза, а также другие страны является одним из проявлений глобального энергетического перехода. Об этом Чубайс написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Энергия erwin66as

По словам Чубайса, среди причин энергетического кризиса в Евросоюзе есть ошибки, связанные с запасами газа в подземных хранилищах, а также ошибки связанные с природными эффектами, в частности, с уровнем ветра на Северном море, где находится множество ветровых электростанций. Но это лишь поверхностные выводы.

Чубайс обратил внимание, что в Ливане, Китае, Бразилии и Индии также возникли проблемы в энергетической сфере, но там не было таких ошибок, как в странах ЕС. То, с чем столкнулся мир, является одним из первых проявлений глобального энергетического перехода, резюмировал Чубайс.

В целом, рост цен на газ в Евросоюзе для России ничего особо хорошего не означает. Рост цен приведет к тому, что страны ЕС придут к выводу о необходимости снижения доли углеводородов в энергетическом балансе. В итоге, это приведет к тому, что темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем ожидалось раньше.