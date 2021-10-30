Кызыл, 30 октября 2021, 09:54 — REGNUM Министерство финансов России повысило оценку Туве за качество управления региональными финансами в 2020 году. Итоги ежегодного мониторинга и анализа, проводимого федеральным ведомством, опубликованы недавно на его официальном сайте.
В зависимости от оценок экспертов регионы делятся в рейтинге на три группы — лидеров, «середняков» и аутсайдеров. Тува по результатам 2020 года отмечена в числе 45 регионов РФ, где управление финансами признано надлежащим.
Стоит сказать, что до этого в течение двух лет, в 2018 и 2019 году, республика находилась в числе регионов с низким качеством управления финансами. Сложности были вызваны нехваткой средств на выполнение «майских» указов и необходимостью заимствований для решения наиболее острых проблем, включая расселение аварийного жилья.
Вопросы повышения зарплат бюджетникам, другие социальные обязательства и проекты, включая жилищное строительство, оставались и в 2020 году. Однако начавшаяся пандемия коронавируса заставила власти страны и республики мобилизоваться, особенно в части распоряжения средствами бюджета.
Так, Тува, судя по заключениям Минфина РФ, серьезно улучшила работу по планированию и исполнению бюджета, обеспечению его сбалансированности, управлению госдолгом и расходами. К минимуму было сведено и количество нарушений бюджетного законодательства, которые влекут достаточно строгие финансовые санкции.
Наглядный пример позитивных сдвигов в финансовом управлении — количество поправок в региональный закон о бюджете. Считается, что чем меньше изменений в первоначальный бюджет, тем точнее и скрупулёзнее он был просчитан. Тува меняла свой закон в течение 2020 года всего 4 раза, в отличие, к примеру, от Саратовской области, где за год внесли 17 правок.
С такой же точностью и ответственностью, с какой был сверстан бюджет, республика его исполняла. Одно из ключевых требований здесь — не допустить просроченной кредиторской задолженности ни по обязательствам властей, ни в деятельности государственных учреждений. Тува при всех своих финансовых трудностях сумела не наделать долгов и вошла в число 34 регионов РФ, в которых на конец 2020 года не было провалов с выплатой зарплат, пособий и прочих платежей.
Очень взвешенно и осторожно власти Тувы обращались с заимствованиями, даже не выбрав допускаемые Бюджетным кодексом лимиты долговой нагрузки на бюджет. В то время, как большинство регионов их вовсю наращивали (совокупный госдолг субъектов РФ в 2020 году увеличился на 18%), Тува, наоборот, сократила долги по кредитам почти на 1 млрд рублей — с 2,91 млрд до 1,9 млрд рублей. Причем, это были большей частью дорогие коммерческие кредиты, которые удалось заместить на займы из федерального бюджета.
В результате задолженность республики перед банками уменьшилась в 1,6 раза — с 1,2 млрд до 747 млн рублей. С 170 млн до 20 млн рублей сократились затраты на обслуживание кредитов. Освобождённые от уплаты по кредитам средства бюджета правительство региона направило на цели развития — на поддержку предпринимательства, на социальные проекты, на строительство и ремонт дорог, жилья, детсадов.
Примечательно, что в ковидный год Тува без дополнительных заимствований справилась со всеми расходными обязательствами и с дефицитом бюджета, который составлял без малого 1,8 млрд рублей. Помимо выверенной долговой политики, республика задействовала для этого другие инструменты, в том числе усиленный контроль бюджетными расходами на всех уровнях власти и управление ими. Минфин России, в частности, отметил системную работу тувинских коллег по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления.
Как сообщил министр финансов Тувы Орлан Достай, возглавляющий ведомство с 2012 года и сохранивший пост после смены главы региона, за все время существования рейтинга республика только трижды попадала в число регионов с низким качеством финансового менеджмента. Дважды Тува признавалась «отличником», а большую часть ходила в «середняках». Однако сегодня оставаться на верхних позициях становится все труднее, поскольку за десятилетие качество управления финансами выросло на несколько порядков.
Тем не менее, у регионов России есть не только политический интерес к продвижению в рейтинге Минфина. От места в нем зависят вполне материальные вещи, которые способны влиять на жизнь каждого жителя той же Тувы — например, условия возврата бюджетных кредитов и возможность получать новые дотации из федерального центра.