Кызыл, 30 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Министерство финансов России повысило оценку Туве за качество управления региональными финансами в 2020 году. Итоги ежегодного мониторинга и анализа, проводимого федеральным ведомством, опубликованы недавно на его официальном сайте.

Правительство Тувы Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта РФ собственными средствами без привлечения заёмных средств

В зависимости от оценок экспертов регионы делятся в рейтинге на три группы — лидеров, «середняков» и аутсайдеров. Тува по результатам 2020 года отмечена в числе 45 регионов РФ, где управление финансами признано надлежащим.

Стоит сказать, что до этого в течение двух лет, в 2018 и 2019 году, республика находилась в числе регионов с низким качеством управления финансами. Сложности были вызваны нехваткой средств на выполнение «майских» указов и необходимостью заимствований для решения наиболее острых проблем, включая расселение аварийного жилья.

Правительство Тувы Субъекты РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами

Вопросы повышения зарплат бюджетникам, другие социальные обязательства и проекты, включая жилищное строительство, оставались и в 2020 году. Однако начавшаяся пандемия коронавируса заставила власти страны и республики мобилизоваться, особенно в части распоряжения средствами бюджета.

Так, Тува, судя по заключениям Минфина РФ, серьезно улучшила работу по планированию и исполнению бюджета, обеспечению его сбалансированности, управлению госдолгом и расходами. К минимуму было сведено и количество нарушений бюджетного законодательства, которые влекут достаточно строгие финансовые санкции.

Наглядный пример позитивных сдвигов в финансовом управлении — количество поправок в региональный закон о бюджете. Считается, что чем меньше изменений в первоначальный бюджет, тем точнее и скрупулёзнее он был просчитан. Тува меняла свой закон в течение 2020 года всего 4 раза, в отличие, к примеру, от Саратовской области, где за год внесли 17 правок.

С такой же точностью и ответственностью, с какой был сверстан бюджет, республика его исполняла. Одно из ключевых требований здесь — не допустить просроченной кредиторской задолженности ни по обязательствам властей, ни в деятельности государственных учреждений. Тува при всех своих финансовых трудностях сумела не наделать долгов и вошла в число 34 регионов РФ, в которых на конец 2020 года не было провалов с выплатой зарплат, пособий и прочих платежей.

Очень взвешенно и осторожно власти Тувы обращались с заимствованиями, даже не выбрав допускаемые Бюджетным кодексом лимиты долговой нагрузки на бюджет. В то время, как большинство регионов их вовсю наращивали (совокупный госдолг субъектов РФ в 2020 году увеличился на 18%), Тува, наоборот, сократила долги по кредитам почти на 1 млрд рублей — с 2,91 млрд до 1,9 млрд рублей. Причем, это были большей частью дорогие коммерческие кредиты, которые удалось заместить на займы из федерального бюджета.

В результате задолженность республики перед банками уменьшилась в 1,6 раза — с 1,2 млрд до 747 млн рублей. С 170 млн до 20 млн рублей сократились затраты на обслуживание кредитов. Освобождённые от уплаты по кредитам средства бюджета правительство региона направило на цели развития — на поддержку предпринимательства, на социальные проекты, на строительство и ремонт дорог, жилья, детсадов.

Примечательно, что в ковидный год Тува без дополнительных заимствований справилась со всеми расходными обязательствами и с дефицитом бюджета, который составлял без малого 1,8 млрд рублей. Помимо выверенной долговой политики, республика задействовала для этого другие инструменты, в том числе усиленный контроль бюджетными расходами на всех уровнях власти и управление ими. Минфин России, в частности, отметил системную работу тувинских коллег по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления.

Правительство Тувы Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта РФ собственными средствами без привлечения заёмных средств

Как сообщил министр финансов Тувы Орлан Достай, возглавляющий ведомство с 2012 года и сохранивший пост после смены главы региона, за все время существования рейтинга республика только трижды попадала в число регионов с низким качеством финансового менеджмента. Дважды Тува признавалась «отличником», а большую часть ходила в «середняках». Однако сегодня оставаться на верхних позициях становится все труднее, поскольку за десятилетие качество управления финансами выросло на несколько порядков.

Тем не менее, у регионов России есть не только политический интерес к продвижению в рейтинге Минфина. От места в нем зависят вполне материальные вещи, которые способны влиять на жизнь каждого жителя той же Тувы — например, условия возврата бюджетных кредитов и возможность получать новые дотации из федерального центра.