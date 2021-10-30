Пекин, 30 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Первый китайский гибридный локомотив на водородных топливных элементах приступил к регулярным рейсам на севере Китая. Об этом сообщает газета China Daily.

ThomasWolter Локомотив

Проект водородного локомотива реализуется производителем железнодорожного транспорта CRRC и энергетической корпорацией SPIC. Первый локомотив, произведённый в рамках этого проекта, запущен на 627-километровой железной дороге, соединяющей угольную шахту во Внутренней Монголии с портом Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Гибридный локомотив на водородных топливных элементах имеет расчётную скорость 80 км/час. При полной заправке топливом он может работать более 24 часов, максимальная тяговая нагрузка достигает 5 тыс. тонн.

Главным преимуществом водородных локомотивов является то, что они не загрязняют окружающую среду во время работы. Ожидается, что один такой локомотив позволит сократить выбросы углерода на 96 тыс. тонн в год.

Поезда на водородных топливных элементах используются в нескольких странах мира, включая Японию, США и Данию. В 2018 году в Германии был пущен первый железнодорожный пассажирский состав на водородном топливе.