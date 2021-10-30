Париж, 30 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители. Об этом Макрон заявил в интервью газете Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», — сказал Макрон.

Также президент Франции добавил, что в ближайшее время вряд ли удастся снизить цены на энергоносители. Главная задача сейчас — это бесперебойность поставок и сдерживание цен в преддверии зимы.

Для этого Макрон призывает «Большую двадцатку» заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на газ в странах Евросоюза подскочили в несколько раз. При этом звучали обвинения в адрес России в том, что она якобы манипулирует ценами на энергоносители.