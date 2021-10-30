Чита, 30 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 года пережил сразу три волны поводка, все пострадавшие (а это — более 15 тысяч жителей региона) получили материальную помощь. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова первого заместителя губернатора Андрея Кефера, общая сумма средств на материальные выплаты составила 458,9 миллиона рублей.

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По 10 тысяч рублей получили 15 109 человек, по 50 тысяч 1 811 человек, по 100 тысяч рублей выплачено 2 173 забайкальцам.

Кроме того, с 3 ноября начинаются выплаты по решению судов. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что большинство работ по восстановлению организовано и выполняется.

Начаты первые выплаты на обеспечение жильем. Также руководитель Забайкалья обратил внимание жителей, еще не подавших заявление на компенсацию жилья, что по истечении 1,5 месяца сделать это будет труднее. Деньги будут возвращены в федеральный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, начале сентября 2021 года появилась информация, что на модернизацию и восстановление защитных сооружений Забайкалья будет выделено около трех миллиардов рублей.

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