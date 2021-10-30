Кабанский район, Бурятия, , 09:26 — REGNUM Неосторожность при курении стало причиной смертельного пожара в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, двухквартирный дом в селе Степной Дворец загорелся днём 29 октября.

Курение

К моменту прибытия пожарных, квартира полностью была объята пламенем изнутри, перекрытия обрушились.

«Внутри помещения был обнаружено тело мужчины 1958 г.р. Около 30 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 36 кв. м», — отметили в ведомстве.

В тушении пожара приняли участие четыре человека и две единицы техники.

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