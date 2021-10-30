Омск, , 09:24 — REGNUM В Омской области сегодня, 30 октября, провели соревнования по национальным видам спорта. Как сообщает пресс-служба правительства региона, старты, участие в которых приняли студенты, были приурочены ко Дню народного единства.

В Омске определили чемпиона в национальных видах спорта Правительство Омской области

Участие в соревнованиях приняли пять студенческих команд, представляющих омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Омский автотранспортный колледж, Омский промышленно-экономический колледж, Омский строительный колледж, а также региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Соревновались молодые люди в четырёх видах спорта: дартсе, тройном прыжке, шашках и перетягивании каната.

«Я выступал за свою команду в дартсе. В этом виде у нас было преимущество перед соперниками, ведь среди нас есть человек, который отлично играет в дартс и участвует в разных турнирах по этому виду спорта. Перед стартом он дал нам советы, как правильно стоять, кидать дротик и целиться, и они серьезно помогли!» — поделился член команды ООСО Алексей Чернысов.

«За свою команду я сегодня прыгала. Было непривычно, ведь обычно на уроках физкультуры мы делаем одинарный прыжок, а здесь нам пришлось прыгать 3 раза подряд! Это интересный опыт», — отметила студентка Финансового университета Елизавета Мелехина.

По итогам соревнований чемпионами стали представители Омского автотранспортного колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль национальных культур и спорта, в рамках которого проходили старты, включает серию мероприятий, среди них пешеходный квест «Город говорит про ЭТНО», конкурс национальных культур «Мы дружбой едины!», тематические эфиры регионального проекта «Live на уделенке» с председателем Центра этнокультурного развития Анастасией Зайцевой и председателем правления регионального Союза татаркой молодежи «АЮ» Рустамом Ахметчановым.