Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днём моряка-надводника и Днём основания Российского военно-морского флота. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Николай Евменов Минобороны России

В тексте поздравительной телеграммы главкома, направленной в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей более 80 кораблей и судов, которые в настоящее время выполняют задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана, сказано:

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! 325-летняя история отечественного Военно-морского флота неотделима от героической истории нашего государства. Датой создания российского регулярного флота принято считать 1696 год — 30 октября по представлению Петра I состоялось решение Боярской Думы: «морским судам быть…».

По словам главкома, с петровских времён флот «стал важным инструментом внешней политики России, способствовал развитию экономики и росту международного авторитета страны». А право считаться великой морской державой было завоёвано многими поколениями наших соотечественников, «чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и её Военно-морскому флоту».

И сегодня российские военные моряки способны «решать задачи любой сложности на высоком уровне эффективности во всех широтах Мирового океана… с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях».

Отметив эффективное обновление современного флота России, его пополнение новейшими кораблями, подводными лодками и оружием, не имеющим аналогов в мире, Евменов подчеркнул важность для нового поколения российских военных моряков следования трёхвековым славным флотским традициям.

«Хочу поблагодарить всех, посвятивших свою жизнь Военно-морскому флоту, за верную службу Отечеству, за сплочённость и солидарность, за глубокие чувства правды, чести, справедливости, за готовность выполнить свой долг», — говорится в телеграмме главкома.

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