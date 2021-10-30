Якутск, 30 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Жительница города Нерюнгри 1960 года рождения задержана при попытке нелегального вывоза 6,6 кг рассыпного золота. 30 октября об этом сообщает сетевое издание Sakhapress со ссылкой на УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

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Жительница Нерюнгри планировала вывезти рассыпное золотой в другой регион для продажи. Она была задержана на площадки железнодорожного вокзала «Нерюнгри — Пассажирская».

Эти действия попадают под статью 191 УК РФ о незаконном хранении драгоценного метала в крупном размере. Отмечается, что рыночная стоимость изъятого золота составляет свыше 30 млн рублей.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Нерюнгринский городской суд», — приводит издание сообщение управления ФСБ России по Якутии.